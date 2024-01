Kean Atletico Madrid, oggi le visite. Poi c’è un piano per l’estate: tutti i dettagli

Kean Atletico Madrid, oggi le visite dell’attaccante con il club spagnolo. Poi un nuovo piano in vista dell’estate: cosa filtra

Come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Moise Kean sosterrà oggi le visite mediche con l’Atletico Madrid dopo aver assistito dalla tribuna al match contro il Valencia di ieri sera.

Il classe 2000 lascia la Juve in prestito secco per 5 mesi, così che la sua situazione possa essere rivalutata in estate. Senza rinnovo è probabile una nuova cessione a titolo definitivo tra qualche mese, magari proprio agli spagnoli se dovessero restare convinti dalle sue prestazioni…

