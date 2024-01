L’ex Juve Moise Kean sarà ufficializzato martedì come nuovo giocatore dell’Altetico Madrid. Ma c’è un retroscena sull’operazione di mercato

L’ex giocatore della Juve Moise Kean si trova già a Madrid e stasera assisterà a Atletico Madrid-Valencia al Metropolitano, come ha già fatto Vermeeren contro il Siviglia. Martedì invece verrà presentato alla stampa. C’è però un retroscena sull’operazione di mercato.

Secondo quanto riportato da Marca l’ex attaccante della Juve sarà biancorosso senza che Correa debba partire. L’accordo era chiuso e in nessun momento il suo arrivo è dipeso dalla partenza di Ángel Correa. Un prestito senza riscatto per il quale i rojiblancos pagheranno mezzo milione di euro. Inizia l’avventura in Spagna di Moise Kean.

The post Kean Atletico Madrid, martedì la presentazione. Ma c’è un retroscena… appeared first on Juventus News 24.