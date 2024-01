Kean Atletico Madrid, la Vecchia Signora Juventina non lo sostituirà: il piano di Allegri

Kean Atletico Madrid, la Juve non lo sostituirà sul mercato: il piano di Allegri. Ecco cosa farà di settimana in settimana

Kean a giorni lascerà la Juve per accasarsi all’Atletico Madrid e giocare con più continuità rispetto a quanto fatto finora. Ma i bianconeri interverranno sul mercato per sostituirlo?

In base a quanto riportato da Gazzetta.it, la Juve non cercherà un altro attaccante. Il piano di Allegri è quello di continuare col 3-5-2 e di far affidamento, di settimana in settimana, ad un giovani della Next Gen. Tra i ragazzi in rampa di lancio ci sono Cerri, Da Graca, Mancini e Sekulov.

