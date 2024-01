Kean Atletico Madrid, la Vecchia Signora Juventina aspetta: cosa manca per la cessione

Kean Atletico Madrid, la Juve aspetta: cosa manca per la cessione. L’accordo per il prestito è già stato raggiunto, ma…

La Juve e l’Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Kean sulla base di un prestito oneroso a 500 mila euro. La cessione, però, non è stata ancora definita.

Come spiega oggi Tuttosport, infatti, l’Atletico Madrid prima di affondare deve liberare un posto in rosa. Il candidato a partire è Correa che ha una proposta dall’Al Ittihad, ma l’argentino è un giocatore su cui Simeone punta molto. I segnali di un trasferimento di Kean in Liga, comunque, ci sono e a meno di clamorosi ribaltoni l’attaccante non resterà alla corte di Allegri.

