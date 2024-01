Kean Atletico Madrid, nuovi retroscena di un affare sfumato proprio all’ultimo: ultima parola a Simeone. Cos’è successo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta nuovi retroscena sul mancato approdo di Moise Kean all’Atletico Madrid, con la Juventus che dovrà ora trovargli un’altra sistemazione last minute.

A far saltare tutto non sono state le visite mediche alle quali si è sottoposto il giocatore, ma le successive valutazioni fatte dal club madrileno. E’ infatti stato evidenziato come all’attaccante servissero ancora tre settimane per il pieno recupero e Simeone, che ha avuto l’ultima parola, ha deciso di non poter aspettare ancora così tanto.

The post Kean Atletico Madrid, i retroscena di un affare sfumato: no decisivo di Simeone! Il motivo appeared first on Juventus News 24.