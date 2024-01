Moise Kean è sempre più vicino al passaggio all’Atletico Madrid, in settimana può arrivare la fumata bianca

Come rivelato da Sky Sport, in settimana la Juve e l’Atletico Madrid potrebbero chiudere per Moise Kean.

Il numero 18 juventino è ad un passo dal trasferimento in Spagna, ma prima di unirsi alla corte di Simeone non rinnoverà il suo contratto con il club bianconero. Kean va in scadenza nel 2025 con la Juve e solo in estate si capirà definitivamente quale sarà il suo futuro.

The post Kean Atletico Madrid, ecco quando si chiude appeared first on Juventus News 24.