Kean Atletico Madrid, è tutto fatto! I dettagli della cessione

Kean Atletico Madrid, tutto fatto per la cessione dell’attaccante al club spagnolo: svelati i dettagli dell’affare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, già lunedì Moise Kean volerà in Spagna per sottoporsi alle visite mediche con l’Atletico Madrid, club che lo preleverà dalla Juve sulla base del prestito oneroso.

Il classe 2000 si giocherà con Simeone le sue chance di volare a Euro2024 in estate, prima di fare ritorno a Torino, anche se, forse, solo temporaneamente. Con l’esplosione di Yildiz, infatti, lo spazio per l’attaccante azzurro si è ridotto e non di poco.

