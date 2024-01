Kean AC Milan: trattativa Vecchia Signora Juventina Atletico Madrid in stand by, i motivi della nuova frenata

Nuova frenata nella trattativa che può portare Kean, accostato al calciomercato Milan, dalla Juve all’Atletico Madrid. I motivi

Nonostante le viste mediche superate la trattativa che può portare Kean, accostato al calciomercato Milan, dalla Juventus all’Atletico Madrid è in stand by.

Come riportato da Sky Sport infatti, lo staff medico spagnolo avrebbe stabilito dei tempi di recupero differenti rispetto a quelli previsti in Italia in seguito all’infortunio che ha avuto. Al momento, Atletico e Juventus sono in contatto per cercare di sbloccare la trattativa.

