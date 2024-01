Kean AC Milan, salta l’affare con l’Atletico Madrid: Simeone lo commenta così

Kean Milan, salta l’affare con l’Atletico Madrid: Simeone lo commenta così. Le parole dell’allenatore dei colchoneros

In conferenza stampa, Diego Simeone ha così risposto alle domande sul mancato arrivo di Moise Kean, che al momento rimane un giocatore della Juve. L’attaccante era stato accostato anche al mercato Milan.

PAROLE – «Parlo di quelli che sono qui, non ho tutte le informazioni».

The post Kean Milan, salta l’affare con l’Atletico Madrid: Simeone lo commenta così appeared first on Milan News 24.