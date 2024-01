Kean AC Milan: rallentamento nella trattativa Vecchia Signora Juventina-Atletico Madrid, cosa sta succedendo

Il futuro di Kean, accostato al calciomercato Milan, subisce una frenata. Rallentamento nella trattativa tra Juve e Atletico Madrid

Domani, venerdì 26 gennaio, si capirà se l’operazione per il trasferimento in prestito di Kean, accostato anche al calciomercato Milan, all’Atletico Madrid andrà in porto, visto che oggi la trattativa ha subito qualche rallentamento.

A svelarlo è stato Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, spiegando che gli spagnoli sono impegnati in altri affari. Una riguarda la ricerca di un centrocampista, l’altra la cessione di Correa. Domani, quindi, si capirà di più sul futuro dell’attaccante della Juve

The post Kean Milan: rallentamento nella trattativa Juve-Atletico Madrid, cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.