Kean AC Milan, può riaprirsi questa pista! La Vecchia Signora Juventina lo mette sul mercato

Kean Milan, può riaprirsi questa pista! La Juve lo mette sul mercato e potrebbe cederlo con la formula del prestito

Potrebbe riaprirsi in maniera clamorosa la pista Moise Kean per il Milan. Già in estate il club rossonero aveva provato ad assicurarsi l’attaccante di proprietà della Juventus.

Ora invece, come riportato da Sky Sport, i bianconeri potrebbero decidere di mandare a giocare in prestito il giocatore vista anche l’esplosione di Yildiz nello stesso reparto.

