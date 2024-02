Kean AC Milan: l’attaccante è deluso! Medita questa soluzione per il futuro, il indiscrezione

Kean, accostato anche al calciomercato Milan, sembrava ad un passo dall’Atletico Madrid, invece è rimasto alla Juve. Il retroscena sul futuro

In pochi giorni è cambiato il futuro di Kean. L’attaccante della Juventus, accostato anche al calciomercato Milan, aveva sostenuto le visite mediche con l’Atletico Madrid, salvo poi tornare a Torino causa i tempi di recupero troppo lunghi secondo il club spagnolo. Ora l’attaccante è deluso per il mancato trasferimento.

Come riportato da Alfredo Pedullà lui immaginava che l’Atletico fosse al corrente del fatto che i tempi sarebbero stati di almeno tre settimane. Fatto sta che Kean e la sua famiglia stanno vivendo una delle più grandi delusioni per la gestione della vicenda al punto che potrebbero decidere di fare nuove scelte professionali.

