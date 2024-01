Kean AC Milan, ci prova anche il Rennes ma c’è un ostacolo: la circostanza

Kean Milan, ci prova anche il Rennes ma c’è un ostacolo: la situazione sull’attaccante della Juve che piaceva ai rossoneri

Accostato in passato al calciomercato Milan come obiettivo per l’attacco, Moise Kean potrebbe salutare la Juve. Sulle sue tracce, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Rennes (prossimo avversario dei rossoneri in Europa League).

L’ostacolo per la possibile cessione dell’attaccante, secondo la rosea, è dato dall’alto ingaggio percepito da Moise, per cui ci sarebbe bisogno che la Juve partecipasse ad una parte del pagamento. L’idea sarebbe quella di un prestito per 6 mesi con diritto riscatto legato a determinati traguardi.

The post Kean Milan, ci prova anche il Rennes ma c’è un ostacolo: la situazione appeared first on Milan News 24.