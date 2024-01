Kamada-Lazio, addio a rischio: c’entra anche…l’Fc Internazionale

Daichi Kamada e la Lazio sembrano pronte a dirsi addio, per la decisione del giappone e il club biancoceleste c’entra anche l’Inter

Ormai non ci sono dubbi. Come riportato da Il Messaggero stamane, le strade di Daichi Kamada e la Lazio sembrano in procinto di separarsi. Questo, a scapito di una seconda parte di stagione super convincente da parte del talento nipponico, dopo un inizio difficile con il club biancoceleste.

La decisione (quella del possibile addio appunto) sarebbe iniziata a maturare proprio dopo l’ultima gara dei capitolini: vale a dire la debacle in Supercoppa italiana collezionata contro l’Inter. Da sottolineare come il giapponese abbia confezionato zero minuti nelle ultime tre partite, gara contro i nerazzurri compresa. La paura per Lotito e che ora il giocatore possa accordarsi con un’altra squadra entro la fine del mercato.

L’articolo Kamada-Lazio, addio a rischio: c’entra anche…l’Inter proviene da Inter News 24.