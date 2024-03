Kalulu via dal #Milan AC? Il centrale sacrificato sul #Mercato per finanziare nuovi colpi, lo scenario

16:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero è sempre attivo, il tal senso non solo acquisti ma anche cessioni. Tra queste la possibile di Kalulu

Tra le possibili operazioni del calcio#mercato Diavolo Rossonero, in vista della sessione estiva, potrebbe esserci anche la cessione di un big come Pierre Kalulu.

Come riportato da Calcio#mercato.it, il difensore potrebbe portare circa 25 milioni di euro nelle casse del #club rossonero, tesoretto prezioso per dare l’assalto a nuovi obiettivi e cambiare il volto della difesa. Su tutti piace Buongiorno ma restano nel mirino anche altri come Brassier e Lacroix.

