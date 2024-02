Kalulu rientra parzialmente in gruppo: il AC Milan festeggia il suo rientro con questa NEWS

Kalulu torna in gruppo parzialmente: il Milan festeggia il suo rientro con questa FOTO pubblicata su Instagram

Buone notizie in casa Milan con il difensore Kalulu che è tornato oggi ad allenarsi parzialmente in gruppo e sta facendo passi avanti verso il rientro. I rossoneri hanno festeggiato il suo ritorno con questo post sul profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) Pubblicità Pubblicità

MESSAGGIO – «Di nuovo con la squadra».

