00:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Kalulu pronto a rientrare in campo: ecco a quando risale la sua ultima presenza con la maglia del Diavolo Rossonero. I dettagli

Il Diavolo Rossonero è pronto a riabbracciare Pierre Kalulu. Il difensore rossonero è tornato a disposizione di mister Coach Pioli, che ha deciso di convocarlo per la sfida di domani sera contro l’Atalanta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ma da quanto tempo non si vedeva in campo il centrale? Kalulu manca all’appello da Napoli-Diavolo Rossonero dello scorso 29 ottobre, quando nel primo tempo del match rimediò una lesione del tendine retto femorale sinistro.

Pubblicità

The post Kalulu pronto a rientrare in campo: ecco a quando risale la sua ultima presenza appeared first on Diavolo Rossonero News 24.