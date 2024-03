Kalulu boccia Threno Hernandez da centrale centrale? «Non è il suo ruolo! Io gli ho detto questo ma…» #Intervista #News #Ultimora

01:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Kalulu boccia Theo Hernandez da difensore centrale? «Non è il suo ruolo! Io gli ho detto questo ma…». Le dichiarazioni del rossonero

Il difensore del Diavolo Rossonero Kalulu ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset in cui ha analizzato le prestazioni di Theo Hernandez nel ruolo di difensore centrale. Coach Pioli mise il francese in quel ruolo a causa dei tanti infortuni.

THEO CENTRALE – «Lui non è un centrale. Io ho già detto a lui cosa dovevo dire, ma non è il mio voto a cambiare».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI KALULU A SPORTMEDIASET

