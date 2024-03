Kalulu a Sportitalia, la dichiarazione ufficiale: «Per me l’importante è giocare. Quarti di finale? Ho un pensiero chiaro» #Intervista #News #Ultimora

23:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Pierre Kalulu, difensore del Diavolo Rossonero, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro lo Slavia Praga

Intervistato da Sportitalia, Pierre Kalulu ha parlato così dopo la gara tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Sì, contenti. Vediamo il sorteggio domani. Tutto a posto oggi. Forse il primo anno non mi hai guardato bene allora… (ride, ndr). Mi sento bene, solo il tempo di trovare ritmo e minutaggio. Ruolo preferito? Essere in campo. Dipende dalla partita. Sono a disposizione del mister e pronto a fare il massimo. Tomori? Il mister ha detto che è contento di ritrovare questa coppia? Ha sempre ragione lui, sono sempre felice di giocare, che sia con Tomori o con gli altri. Se non prendi una grande squadra ora allora la prendi al prossimo turno. Noi pensiamo solo ad andare avanti. Quando giochi contro le squadre forti ti metti alla prova. Il Diavolo Rossonero non ha ancora vinto l’UEFA #Europa League. Siamo ancora lontani dalla finale, ma al Diavolo Rossonero ci sono aspettative alte. Ogni partita siamo concentrati e vogliamo fare contenti i nostri tifosi. Sono stato molto contento di vedere mio fratello in Coppa d’Africa, hanno fatto un bel torneo e sono contento per lui. Io ora penso a rimettermi a posto sul campo, poi ci penso».

