Kalulu a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Periodo duro, contento di essere rientrato. Ecco cosa ho fatto durante l’indisponibilità» #Intervista #News #Ultimora

22:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Pierre Kalulu, difensore francese del Diavolo Rossonero, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro lo Slavia Praga

Intervenuto a Sky dopo la gara tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, Pierre Kalulu ha commentato:

PAROLE – «Contento di essere tornato, sono stato fuori a lungo ma ora mi sento molto bene. Periodo molto duro, nella vita di un calciatore non si è mai pronti per un infortunio così lungo quindi ti devi fermare e cominciare a ragionare diversamente. Quando poi torni fai le stesse cose che facevi prima e sei contento».

