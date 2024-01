Kalinic rientra in campo: contratto da 1 euro per l’ex AC Milan! Ecco dove giocherà

Kalinic torna in campo: contratto da solo 1 euro per l’ex Milan in sei mesi! Ecco dove giocherà il centravanti croato: l’annuncio

Nuova avventura per Nikola Kalinic. Ufficiale la firma del contratto del croato con l’Hajduk Spalato, club dal quale era rimasto svincolato dopo la stagione 2022-2023. L’ex attaccante del Milan torna a giocare in patria, per dare una mano alla vittoria dello scudetto della sua squadra precedente e lo fa ad una cifra irrisoria! L’accordo che durerà per sei mesi di contratto è stato firmato per un solo euro!

Queste le parole del direttore sportivo del club croato, Mindaugas Nikoličius, dopo l’annuncio della chiusura dell’operazione: «Conoscete la situazione intorno a Nikola, è mancato per molto tempo, dobbiamo vedere come reagirà, come apparirà in allenamento. Dovremmo prenderci un po’ di tempo per vedere in che condizioni è. Finanziariamente è stato il più semplice, è stato a Hajduk per tre anni e non è tornato a causa dei soldi. Ci siamo accordati per uno stipendio di un euro. Normalmente non lo diciamo mai, ma posso dirlo. Vuole aiutare l’Hajduk, vincere il titolo, questo è il suo unico motivo e obiettivo per il quale è tornato».

