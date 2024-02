Kadioglu AC Milan: concorrenza a Fc Internazionale e Napoli, le condizioni del Fenerbahce

Il calciomercato Milan punta sul vice Theo Hernandez. Tra i nomi seguiti c’è quello di Kadioglu del Fenerbahce

Tra i possibili colpi del calciomercato Milan in vista della sessione estiva potrebbe esserci anche quella dell’investimento per il vice Theo Hernandez.

In tal senso secondo quanto riportato da Turkiye Gazetesi, il club rossonero è interessato anche a Ferdi Kadioglu. Lo seguono pure Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Manchester City e Liverpool. Il prezzo che ne fa il Fenerbahce è di 20 milioni, cifra ritenuta alta per un giocatore in scadenza

