Juve Under 19, Savio rinnova fino al 2026 – #OFFICIAL #NEWS

15:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il giovane difensore, Francesco Savio ha rinnovato con la Juventus Under 19 fino al 2026. Ecco il comunicato

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato il rinnovo fino al 2026 di Francesco Savio con l’Under 19.

COMUNICATO – «Federico Savio ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026: il giovane terzino classe 2005, convocato anche dalla Juventus Next Gen nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese, è uno dei tanti giovani talenti protagonisti con la Juventus Primavera U19 guidata da mister Paolo Montero. Savio finora in questa stagione ha collezionato 21 presenze in campionato con l’under 19 e una in Coppa Italia Primavera U19, raccogliendo anche due gol e un assist. Congratulazioni Federico!».

