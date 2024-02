Juve, ricordi Lemina? E’ suo “la rete” che elimina De Zerbi dalla FA Cup – NEWS

Con un gol di Lemina il Wolverhampton ha eliminato a sorpresa il Brighton di De Zerbi dalla FA Cup. L’ex centrocampista della Juve, dopo appena 2 minuti di gioco, ha segnato la rete dell’1-0 definitivo.

Mario Lemina’s goal within the first two minutes puts them in front against Brighton! pic.twitter.com/6sFtleIbFo

