Juve Primavera U19 Sassuolo: le undici ufficiali

18:48, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve Primavera U19 di Montero affronta il Sassuolo: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live del match

La Juve Primavera U19 affronta il Sassuolo nel match valido per la 7° giornata di ritorno del campionato primavera.

Juve Primavera U19 Sassuolo: sintesi e analisi VAR REVIEW

Aggiornamenti dalle ore 18…

Migliore in campo Juve: al termine del match.

Juve Primavera U19 Sassuolo: risultato e tabellino

Reti:

Juventus: Vinarcik; Gil Puche, Martinez Crous, Montero Benia; Pagnucco (C), Ripani, Ngana, Savio; Florea, Finocchiaro; Biggi. A disposizione: Zelezny, Boufandar, Turco, Giorgi, Grosso, Scienza, Bassino, Crapisto, Pugno, Mazur. Allenatore: Montero.

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo, Leone, Abubakar, Bruno, Falasca, Corradini, Vedovati. A disposizione: Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Rovatti, Beconcini, Caragea, Neophytou, Ravaioli, Parlato. Allenatore: Bigica.

