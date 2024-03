Juve Primavera U19 Sassuolo 0-1 #DIRETTA #News: fine primo tempo

19:48, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve Primavera U19 di Montero affronta il Sassuolo: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live del match

La Juve Primavera U19 affronta il Sassuolo nel match valido per la 7° giornata di ritorno del campionato primavera.

Juve Primavera U19 Sassuolo 0-1: sintesi e analisi VAR REVIEW

FISCHIO D’INIZIO

8′ Doppi occasione per il Sassuolo: Russo calcia, Vinarcik respinge, dubito dopo salvataggio sulla linea di Savio su un altro tentativo di Russo.

12′ Juve pericolosa con Ripani: cross sul settore sinistro. Ancora impreciso, palla che finisce sul fondo.

18′ Ancora Juve con Florea, che raccoglie un cross proveniente dalla sinistra e guadagna una rimessa.

20′ Juventus ancota in avanti, dopo l’errore in impostazione del Sassuolo.

24′ La Juventus prova lo schema su punizione, l’arbitro fischia punizione.

27′ Sassuolo che torna in avanti con la conclusione di Bruno: Vinarcik salva i bianconeri.

33′ La Juve ci prova e studia l’avversario: pochi spazi lasciati dagli ospiti.

36′ Ancora Juve, che ci prova con il sinistro di Ripani su calcio di punizione: blocca sicuro Theiner

40′ Ritmi alti nel corso del match, ma partita ancora ferma sullo 0-0.

41′ Sassuolo in vantaggio! Dopo un grave errore nella costruzione dal basso dei bianconeri, neroverdi trovano il gol del vantaggio con Vedovati.

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo Juve: al termine del match.

Juve Primavera U19 Sassuolo 0-1: risultato e tabellino

Reti:

Juventus: Vinarcik; Gil Puche, Martinez Crous, Montero Benia; Pagnucco (C), Ripani, Ngana, Savio; Florea, Finocchiaro; Biggi. A disposizione: Zelezny, Boufandar, Turco, Giorgi, Grosso, Scienza, Bassino, Crapisto, Pugno, Mazur. Allenatore: Montero.

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo, Leone, Abubakar, Bruno, Falasca, Corradini, Vedovati. A disposizione: Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Rovatti, Beconcini, Caragea, Neophytou, Ravaioli, Parlato. Allenatore: Bigica.

