Juve #Next #Generation U23 Pontedera #DIRETTA #News: le undici sono ufficiali

19:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Next Gen ospita il Pontedera nella 31esima giornata di Serie C: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo il successo contro l’Olbia, cerca continuità al Moccagatta con il Pontedera per consolidare un posto Playoff.

Juventus Next Gen-Pontedera 0-0: sintesi e analisi VAR REVIEW

Aggiornamenti dalle 18.30

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-Pontedera 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Da Graca. A disp. Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Cerri, Mbangula, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All. Brambilla.

Pontedera: Vivoli; Angori, Calvani, Benedetti, Ianesi, Lombardi, Ignacchiti, Guidi, Espeche, Perretta, Selleri. A disp. Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Peli, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All. Canzi.

