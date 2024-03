Juve #Next #Generation U23 Pontedera #DIRETTA #News 1-1: dentro Iocolano, Palumbo e Anghelè

21:15, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Next Gen ospita il Pontedera nella 31esima giornata di Serie C: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo il successo contro l’Olbia, cerca continuità al Moccagatta con il Pontedera per consolidare un posto Playoff.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Juventus Next Gen-Pontedera 1-1: sintesi e analisi VAR REVIEW

1′ FISCHIO D’INIZIO – Comincia Juventus Next Gen-Pontedera, il calcio di avvio lo danno i bianconeri

Pubblicità

2′ PONTEDERA IN VANTAGGIO – Ripartenza fulminante degli ospiti, cross di Selleri dalla destra che Savona devia malamente verso la propria porta beffando Daffara. Autogol clamoroso

4′ Guerra insidioso – Reazione della Juve con l’attaccante che non riesce a trovare la conclusione in area sugli sviluppi di una rimessa laterale

7′ Juve in costante possesso palla – I bianconeri cercano con pazienza di trovare gli spazi giusti nelle file di un Pontedera che si difende con ordine con tanti uomini

14′ Hasa non inquadra la porta – Il fantasista ci prova direttamente da calcio di punizione, ma il tiro dalla distanza termina a lato

15′ Da Graca ad un passo dal pari – Tiro-cross di Savona dalla destra, la palla attraversa l’area e sfiora il piede dell’attaccante che in scivolata aveva provato ad impattare

16′ Sekulov a terra in area di rigore – Corpo a corpo con Calvani e il bianconero va giù, per l’arbitro è tutto regolare

18′ Savona con la schiena salva Daffara – Il terzino rimedia all’autogol deviando in maniera provvidenziale la conclusione in rovesciata di Ianesi

20′ La Juve conquista il primo calcio d’angolo del match – Tentativo di Salifou dalla distanza deviato in corner

21′ SEKULOV PAREGGIA – Bomba al volo di destro dal limite dell’area sugli sviluppi del e 1-1. Per lui è il quarto gol da quando è tornato alla Juve

24′ La Juve mantiene il pallino del gioco – Dopo il pareggio i bianconeri continuano a fare gioco con il Pontedera che riparte solo con sterili iniziative personali

26′ Guerra non ci arriva di testa – Cross leggermente alto dalla sinistra in direzione dell’attaccante che però non può raggiungere la palla

30′ Fase di equilibrio del match – Nè Juve nè Pontedera in questo momento accelerano, le occasioni latitano

35′ Occasione per Da Graca – Cross da calcio piazzato per la testa dell’attaccante che colpisce bene e trova la risposta del portiere di Vivoli

36′ Tiro di Sekulov dalla distanza – Conclusione non pericolosa che Vivoli blocca senza affanni

37′ Ammonito Lombardi – Il giocatore del Pontedera ferma fallosamente un contropiede portato avanti da Sekulov. E’ il primo giallo del match

41′ Rouhi pericoloso – Tiro-cross del bianconero quasi da fondo campo, Vivoli respinge coi pugni

44′ Guerra ad un passo dal raddoppio – Calcio di punizione di Hasa, l’attaccante la spizza bene di testa e manda fuori di un soffio senza trovare deviazioni da parte di un compagno

45′ Selleri fa paura a Daffara – Guerra perde palla, il Pontedera riparte in contropiede con l’esterno che si invola e da posizione defilata prova il diagonale che il portiere lascia sfilare fuori

45’+1′ Fine primo tempo

INTERVALLO

46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO – Nessun cambio nelle file delle due squadre

48′ Problemi per Da Graca – L’attaccante prova uno scatto e poi si ferma per un dolore. Dopo qualche istante riprende a correre, ma Brambilla fa scaldare la panchina

50′ Juve momentaneamente in 10 – Da Graca è uscito direttamente dal campo prima del cambio

51′ Cerri per Da Graca – Primo cambio, obbligato, nelle file della Juve

53′ Azione insistita della Juve – Alla fine il tiro di Comenencia da fuori area viene ribattuto, ma i bianconeri spingono alla ricerca del gol

55′ Muahremovic fa tutto da solo – Il difensore parte dalla sua difesa, per un attimo perde palla ma la tiene, poi dal limite tira sul primo palo e trova la risposta di Vivoli

56′ Hasa ci prova, tiro deviato – Conclusione dalla distanza che viene sporcata in corner, la Juve insiste

60′ Peli per Selleri – Primo cambio fatto anche dal Pontedera

63′ Entra Turicchia – Fuori Comenencia

65 Tentativo di tacco di Cerri – Hasa inventa, l’attaccante da posizione defilata ci prova con un #colpo di prestigio ma Vivoli esce bene e risponde

74′ Juve imprecisa – C’è stanchezza nelle bianconere, tanti errori in fase di impostazione

75′ Ignacchiti non va lontano dal bersaglio grosso – Sinistro a giro dal limite dell’area che termina di poco fuori

78′ Bomba di Ianesi deviata – Muharemovic ci mette la testa e manda in calcio d’angolo la palla indirizzata sul palo lontano

80′ Triplo cambio nella Juve – Entrano Iocolano, Palumbo e Anghelé per Guerra, Salifou e Sekulov

82′ Ianesi ci prova da fermo – Destro da posizione angolata che non impegna Daffara

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-Pontedera 1-1: risultato e tabellino

Reti: 2′ autogol Savona, 21′ Sekulov

Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia (63′ Turicchia), Salifou (80′ Palumbo), Hasa, Rouhi; Sekulov (80′ Anghelè), Guerra (80′ Iocolano); Da Graca (51′ Cerri). A disp. Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Mbangula, Perotti, Bonetti. All. Brambilla.

Pontedera: Vivoli; Angori (76′ Cerretti), Calvani, Benedetti, Ianesi, Lombardi (76′ Provenzano), Ignacchiti, Guidi, Espeche, Perretta, Selleri (60′ Peli). A disp. Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Salvadori, Ganz. All. Canzi.

Arbitro: Di Loreto di Terni

Ammoniti: 37′ Lombardi

The post Juventus Next Gen Pontedera LIVE 1-1: dentro Iocolano, Palumbo e Anghelè appeared first on Juventus News 24.