Juve Next Gen Gubbio online #DIRETTA #News e Live TV: dove vederla

18:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Next Gen Gubbio streaming LIVE e diretta TV: ecco dove vedere il prossimo match dei giovani bianconeri

Torna in campo la Juventus Next Gen sabato 2 Marzo, alle ore 16:15, affronterà in casa il Gubbio.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La gara tra Juventus Next Gen e Gubbio ,valida per la 29ª giornata del campionato di Serie C – girone B -, sarà visibile in diretta su Sky Sport – canali 202 (Sky Sport Calcio) e 259 -, e in diretta streaming su Sky Go

Pubblicità

The post Juventus Next Gen Gubbio streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.