Juve Next Gen Gubbio #DIRETTA #News: Sekulov e Guerra dietro Da Graca, le undici ufficiali

16:33, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo la sconfitta di Perugia, ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C.

Juventus Next Gen-Gubbio 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 16.15

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-Gubbio 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savona, Stivanello, Muharemovic (C); Comenencia, Salifou, Hasa, Turicchia; Sekulov, Guerra; Da Graca. A disposizione: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, De Jesus Gomes, Cerri, Rouhi, Iocolano, Palumbo, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla.

Gubbio: Greco, Tozzuolo, Casolari, Rosaia (C), Desogus, Udoh, Calabrese, Morelli, Dimarco, Spina, Pirrello. A disposizione: Vettorel, Mercati, Di Massimo, Gnazale, Signorini, Chierico, Brambilla, Corsinelli, Guerrini, Mancini. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Renzi di Pesaro

The post Juventus Next Gen Gubbio LIVE: Sekulov e Guerra dietro Da Graca, le formazioni ufficiali appeared first on Juventus News 24.