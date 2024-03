Juve Next Gen Gubbio #DIRETTA #News 1-1: il Gubbio si rifà sotto, clamoroso palo degli ospiti

18:48, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo la sconfitta di Perugia, ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C.

Juventus Next Gen-Gubbio 1-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio al Moccagatta

3′ Fa girare palla il Gubbio, che in questi primi minuti comanda il possesso del pallone

4′ Uscita incerta di Scaglia sul cross di Spina. Il portiere tocca e mette di nuovo in angolo

4′ OCCASIONE JUVE! Contropiede portato avanti da Sekulov che serve Comenencia. L’olandese a terra ma l’arbitro non fischia, pallone poi che arriva a Turicchia che con il destro mette fuori di poco

5′ Ancora pericolosa la Juve! Scambio veloce tra Guerra e Hasa che riserve il compagno, il cui tiro schiacciato termina fuori

10′ Sfida in velocità tra Spina e Muharemovic, si fa valere il difensore bianconero che chiude in angolo

11′ Primo giallo del match per Hasa per un’entrata in ritardo su Casolari

16′ Fase ora di studio della sfida, entrambe le squadre studiano il modo di aprire la difesa avversaria

17′ Cross in corsa di Comenencia a cercare Guerra, palla però imprecisa e preda facile del portiere avversario

18′ Occasione Gubbio! Pallone che taglia la difesa bianconera dopo un brutto controllo di Savona, tracciante per Spina che ignora Udoh tutto solo al centro e mette fuori

25′ Aumenta ora la pressione degli ospiti, che a più riprese stanno cercando di mettere in difficoltà i bianconeri

28′ Strappo di Salifou centralmente che libera poi Sekulov, l’esterno entra in area ma sbaglia la misura del cross, troppo all’indietro

31′ Ammonito anche Comenencia per un contrasto duro con Dimarco

36′ Impreciso Hasa nella costruzione della manovra, riparte il Gubbio in contropiede ma la difesa chiude

41′ Ritmi bassi, la Juve tiene palla ma non sembra riuscire ad essere in grado di far male al Gubbio

42′ Desogus si accentra e fa partire il destro, respinge Salifou che allontana il pericolo

45′ Finisce qui il primo tempo senza recupero

SECONDO TEMPO

46′ Iniziato il secondo tempo

48′ Indecisione della difesa del Gubbio, Sekulov prova ad andare al tiro ma viene chiuso

49′ Occasione Juve! Bella imbucata di Hasa per Da Graca che non riesce a calciare, poi sulla palla vagante ci prova Turicchia ma il pallone termina tra le braccia del portiere

51′ Turicchia al tiro. Trama interessante nei bianconeri con Sekulov che libera la sovrapposizione dell’esterno, la cui conclusione è però fuori dallo specchio

52′ Nel Gubbio dentro Mercati per Desogus

56′ Clamoroso vantaggio del Gubbio. Sventagliata sulla destra per Morelli che sbaglia il cross, che si trasforma però in un tiro verso la porta che sorprende Scaglia

59′ Ancora in possesso palla il Gubbio, bianconeri che sembrano rimasti colpiti dal vantaggio avversario

60′ Fallo di Pirrello su Guerra, arriva il giallo

62′ Pericoloso Hasa! Il giocatore bianconero entra in area e semina il panico, tiro-cross che non trova però alcuna deviazione e termina fuori

63′ PAREGGIA LA JUVE! Ancora azione veloce sull’asse Sekulov-Turicchia, l’esterno pennella in mezzo per Guerra che mette dentro un rigore in movimento

64′ Nel Gubbio Corsinelli per Morelli e Di Massimo per Spina

65′ Giallo per Udoh per un intervento in ritardo su Savona

68′ Nel Gubbio arriva l’ammonizione anche per Corsinelli

71′ Palo del Gubbio! Su sviluppi di angolo controlla e calcia col destro Di Massimo, che coglie però il palo

72′ Nella Juve dentro Cerri al posto di Da Graca

72′ Nel Gubbio fuori Rosaia e dentro Chierico

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-Gubbio 1-1: risultato e tabellino

Reti: 56′ Morelli, 63′ Guerra

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savona, Stivanello, Muharemovic (C); Comenencia, Salifou, Hasa, Turicchia; Sekulov, Guerra; Da Graca (72′ Cerri). A disposizione: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, De Jesus Gomes, Rouhi, Iocolano, Palumbo, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla.

Gubbio: Greco, Tozzuolo, Casolari, Rosaia (C) (72′ Chierico), Desogus (52′ Mercati), Udoh, Calabrese, Morelli (64′ Corsinelli), Dimarco, Spina (64′ Di Massimo), Pirrello. A disposizione: Vettorel, Gnazale, Signorini, Brambilla, Guerrini, Mancini. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Renzi di Pesaro

Ammoniti: Hasa, Comenencia, Pirrello, Udoh, Corsinelli

