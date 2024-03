Juve Next Gen Gubbio #DIRETTA #News 0-0: Sekulov sciupa una buona occasione

17:47, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo la sconfitta di Perugia, ospita il Gubbio nella 29esima giornata di Serie C.

Juventus Next Gen-Gubbio 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio al Moccagatta

3′ Fa girare palla il Gubbio, che in questi primi minuti comanda il possesso del pallone

4′ Uscita incerta di Scaglia sul cross di Spina. Il portiere tocca e mette di nuovo in angolo

4′ OCCASIONE JUVE! Contropiede portato avanti da Sekulov che serve Comenencia. L’olandese a terra ma l’arbitro non fischia, pallone poi che arriva a Turicchia che con il destro mette fuori di poco

5′ Ancora pericolosa la Juve! Scambio veloce tra Guerra e Hasa che riserve il compagno, il cui tiro schiacciato termina fuori

10′ Sfida in velocità tra Spina e Muharemovic, si fa valere il difensore bianconero che chiude in angolo

11′ Primo giallo del match per Hasa per un’entrata in ritardo su Casolari

16′ Fase ora di studio della sfida, entrambe le squadre studiano il modo di aprire la difesa avversaria

17′ Cross in corsa di Comenencia a cercare Guerra, palla però imprecisa e preda facile del portiere avversario

18′ Occasione Gubbio! Pallone che taglia la difesa bianconera dopo un brutto controllo di Savona, tracciante per Spina che ignora Udoh tutto solo al centro e mette fuori

25′ Aumenta ora la pressione degli ospiti, che a più riprese stanno cercando di mettere in difficoltà i bianconeri

28′ Strappo di Salifou centralmente che libera poi Sekulov, l’esterno entra in area ma sbaglia la misura del cross, troppo all’indietro

31′ Ammonito anche Comenencia per un contrasto duro con Dimarco

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-Gubbio 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savona, Stivanello, Muharemovic (C); Comenencia, Salifou, Hasa, Turicchia; Sekulov, Guerra; Da Graca. A disposizione: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, De Jesus Gomes, Cerri, Rouhi, Iocolano, Palumbo, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla.

Gubbio: Greco, Tozzuolo, Casolari, Rosaia (C), Desogus, Udoh, Calabrese, Morelli, Dimarco, Spina, Pirrello. A disposizione: Vettorel, Mercati, Di Massimo, Gnazale, Signorini, Chierico, Brambilla, Corsinelli, Guerrini, Mancini. Allenatore: Braglia.

Arbitro: Renzi di Pesaro

Ammoniti: Hasa, Comenencia

