Juve Milan, il calendario a confronto fino allo s#contro diretto 

16:15, 11 Mar 2024

Si è accesa la lotta per il secondo posto tra Juve e Milan. Ecco il calendario delle due squadre fino allo scontro diretto dello Stadium

Con il pareggio di ieri della Juve, il Milan ha superato i bianconeri ed è al secondo posto in classifica. Le due squadre lotteranno punto su punto per arrivare alle spalle dell’Inter. La seconda posizione vale anche la partecipazione alla Supercoppa. Juve e Milan si affronteranno solo alla 34ª giornata allo Stadium, nel weekend del 27/28 aprile. Ecco il calendario dei bianconeri e dei rossoneri fino allo scontro diretto:

29ª GIORNATA

Verona-Milan (domenica 17 marzo, alle 15)

Juventus-Genoa (domenica 17 marzo, alle 12.30)

30ª GIORNATA

Fiorentina-Milan (sabato 30 marzo, alle 20.45)

Lazio-Juventus (sabato 30 marzo, alle 18)

31ª GIORNATA

Milan-Lecce (weekend del 7 aprile, giorni e orari da definire)

Juventus-Fiorentina (weekend del 7 aprile, giorni e orari da definire)

32ª GIORNATA

Sassuolo-Milan (weekend del 14 aprile, giorni e orari da definire)

Torino-Juventus (weekend del 14 aprile, giorni e orari da definire)

33ª GIORNATA

Milan-Inter (weekend del 21 aprile, giorni e orari da definire)

Cagliari-Juventus (weekend del 21 aprile, giorni e orari da definire)

