Juve Milan, ecco quanto vale il secondo posto in Serie A: le cifre 

Juve e Milan sono in lotta per il secondo posto, entrambe le squadre vogliono piazzarsi alle spalle dell’Inter anche per una questione economica

Come rivelato da Calcio & Finanza, il secondo posto in Serie A, dietro l’Inter, non solo alimenta la competizione tra Milan e Juve, ma ha anche un impatto economico significativo. Oltre ai ricavi dalla Serie A, che ammontano a circa 2,2 milioni di euro, c’è la possibilità di partecipare alla Supercoppa italiana, con un potenziale guadagno fino a 1,6 milioni di euro.

In totale, la differenza tra il secondo e il terzo posto si aggira intorno ai 4 milioni di euro, offrendo ai club la prospettiva di aumentare i ricavi e competere per ulteriori trofei nella stagione successiva.

