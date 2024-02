14:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, ma si può prendere un gol così? 5 difensori in area, ma Cheddira segna tutto solo. Errore grave di Cambiaso e compagni

Al 14′ Cheddira ha segnato il gol del pareggio del Frosinone contro la Juve colpendo Szczesny di testa in area di rigore su assist dalla destra di Zortea.

In area bianconera erano presenti 5 difensori, ma l’attaccante ospite, con un rapido movimento, si è liberato di Cambiaso e ha trovato il guizzo vincente. Errore grave il suo e dei compagni che prendono gol da 5 partite di fila…

