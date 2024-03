Juve, l’infermeria si svuota: Mister Max Allegri svela quando tornano “KK” Kean, Weston “MAC” McKennie, Cavallo Pazzo Rabiot e Perin

12:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, l’infermeria si svuota: Mister Max Allegri svela in conferenza stampa quando tornano Kean, McKennie, Rabiot e Perin

Mister Max Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sul recupero degli infortunati della Juve oltre Chiesa e Danilo.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – «Kean sarà a disposizione sicuramente la prossima settimana. McKennie farà di tutto per mettersi a disposizione e Rabiot vediamo il piede come reagisce, Perin dovrebbe rientrare a disposizione dalla prossima settimana».

