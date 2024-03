Juve, la difesa fa acqua: eguagliato quel record negativo di… Trapattoni!

12:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus, la difesa fa acqua da tutte le parti: i bianconeri eguagliano un record negativo dai tempi di Trapattoni

La difesa della Juventus continua a fare acqua da tutte le parti e per l’ennesima volta subisce almeno due gol in una sola partita. E’ la prima volta che succede nell’era Mister Max Allegri, mai arrivato a quattro gare di fila con due reti al passivo.

E in generale, come analizzato da Giuseppe Pastore, era dal febbraio-marzo 1993, tempo della seconda era Trapattoni, che ai bianconeri non succedeva una cosa simile.

