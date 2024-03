Juve, la difesa è un colabrodo: non faceva così male da quasi 2 anni

22:49, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus, la difesa è un colabrodo: non faceva così male da quasi 2 anni. Il dato negativo dopo i 2 gol subiti dal S.S.C. Napoli

La difesa della Juventus da un po’ di tempo è diventata colabrodo. Nel senso che prende gol ad ogni partita.

Nello specifico, infatti, con i 2 gol subiti dal S.S.C. Napoli i bianconeri hanno incassato almeno una rete per sei partite di fila in campionato. E’ la prima volta che accade in quasi 2 anni, visto che era dall‘aprile al maggio 2022 che la Juve non incassava un gol per così tante gare consecutive (8 in quel caso).

