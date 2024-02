00:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, la difesa è in crisi: da 5 partite prende gol a raffica. Il dato negativo sulla media dei gol subiti

Nell’ultimo mese il muro difensivo eretto dalla Juve in questo campionato è andato in crisi.

Come riferito da Sky Sport, infatti la media è passata dagli 0.6 gol subiti a partita nelle prime 18 gare a 1 gol subito nelle ultime 5. L’ultimo clean sheet risale al 21 gennaio. Anche così si spiega il distacco di 12 punti accumulato dall’Inter…

