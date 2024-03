Juve, il riposo post Genoa C.F.C. è finito: da domani iniziano gli allenamenti verso la Lazio

22:33, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus, il riposo post Genoa è finito: da domani iniziano gli allenamenti verso la Lazio. Mancheranno i giocatori convocati dalle nazionali

La Juventus ha goduto oggi l’ultimo giorno di riposo dopo il pareggio allo Stadium col Genoa di domenica.

Da domani prenderanno il via gli allenamenti in preparazione alla partita contro la Lazio del 30 marzo. Mancheranno i giocatori convocati dalle rispettive nazionali, da Szczesny ai brasiliani Bremer e “il Filosofo” Danilo fino agli azzurri Cambiaso, Chiesa e Locatelli e ai giovani “Fabietto” Miretti e Iling-Junior.

