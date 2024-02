22:32, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, il 3-2 al Frosinone non basta: Rugani non cancella il pessimo febbraio. Il bilancio delle 4 partite del mese è negativo

Una vittoria, raggiunta al 95′ con tanta difficoltà, un pareggio e due sconfitte: è questo il bilancio del febbraio della Juve che si è chiuso, sul campo, il 3-2 di oggi al Frosinone.

La rete all’ultimo tuffo di Rugani, quindi, non cancella del tutto il pessimo mese vissuto dai bianconeri che in 4 partite hanno ottenuto appena 4 punti perdendo con Inter e Udinese e pareggiando col Verona prima del successo odierno.

