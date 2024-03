Juve Genoa C.F.C., Mister Max Allegri lascia fuori un big? L’#Ultima idea di formazione

10:03, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Genoa, Mister Max Allegri lascia fuori un big dall’undici titolare dei bianconeri? L’ultima idea di formazione per il match di oggi

Juve in campo oggi contro il Genoa, che alle 12.30 arriverà in visita allo Stadium per la giornata numero 29 di questo campionato.

Un match per il quale Mister Max Allegri ha ritrovato tra i convocati anche Rabiot, che si è messo finalmente alle spalle il problema al piede che lo aveva colpito contro il Frosinone. Il francese dovrebbe però partire dalla panchina non avendo i 90′ nelle gambe: al suo posto pronto “Fabietto” Miretti.

