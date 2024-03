Juve Genoa C.F.C., la certezza è Cambiaso: ad Mister Max Allegri resta un dubbio di formazione

11:02, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Genoa, la certezza è Cambiaso: ad Mister Max Allegri resta un dubbio di formazione. C’è un ballottaggio sulla fascia

Alla vigilia di Juve Genoa una delle certezze di Mister Max Allegri è che Cambiaso sarà confermato sulla fascia destra. Dalla parte opposta, invece, c’è ancora un ballottaggio.

Per il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore deve ancora decidere chi far giocare tra Iling-Junior e Filip “Fil” Kostic. Il giovane inglese è stato titolare nelle ultime due partite, mentre il serbo nelle stesse gare è rimasto sempre in panchina.

