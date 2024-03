Juve Genoa C.F.C., gli ultras rossoblù diserteranno lo #Stadium: il duro comunicato

22:01, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Genoa, gli ultras rossoblù diserteranno lo Stadium: il duro comunicato della Gradinata Nord con i motivi della decisione

Gli ultras della Gradinata Nord del Genoa hanno deciso di disertare la trasferta allo Stadium per la partita in programma domenica alle 12:30 contro la Juve. Questo il duro comunicato con i motivi della scelta.

IL COMUNICATO – Abbiamo deciso a malincuore, come già successo nelle precedenti occasioni di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro.

