Juve Genoa C.F.C. #DIRETTA #News: squadre in campo per il riscaldamento

13:03, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ospita il Genoa per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo il pareggio in casa contro l’Atalanta B.C. per 2-2, vogliono tornare als successo che manca dalla sfida contro il Frosinone. Mister Max Allegri va a caccia di un posto Champions e per farlo recupera Rabiot dall’infortunio e Giovannino Vlahovic dalla squalifica, ma perde Arek “Arek” Milik. Segui la diretta qui LIVE dalle 12:30

Juve Genoa: sintesi e analisi VAR REVIEW

Aggiornamenti dalle 12:30

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Genoa: marcatori e tabellino

Reti:

#Juventus F.C.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, “il Filosofo” Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, “Fabietto” Miretti, Filip “Fil” Kostic; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri. A disp. Mattia2 Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro Silva, il Mago Yldiz, Iling-Jr., Kean, Weah, Rugani, Rabiot, Djalo, Nicolussi C., Nonge

GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Messias, Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Retegui, Vitinha. All. Gilardino. A disp. Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Ankeye, Pittino, Haps.

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia.

Ammoniti:

Juve Genoa: il pre-partita:

11:50 – Iniziato il riscaldamento delle due squadre allo Stadium.

Gli 1⃣1⃣ titolari scelti per la gara di oggi #JuveGenoa pic.twitter.com/6k7fu4fOSg — JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2024

Arrivati a casa @LoroPiana#JuveGenoa pic.twitter.com/yUNH3tYyHr — JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2024

La Juventus è arrivata allo Stadium #JuveGenoa pic.twitter.com/KQpz0lwKyT — JuventusNews24.com (@junews24com) March 17, 2024

Il #Genoa è arrivato allo Stadium #JuveGenoa pic.twitter.com/EIKLCQEUmm — JuventusNews24.com (@junews24com) March 17, 2024

9:30 – Dusan Giovannino Vlahovic è andato a segno in ciascuna delle ultime sette presenze contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica di Serie A, realizzando ben 10 gol; l’ultima sfida di questo tipo in cui è rimasto senza segnare risale proprio al match d’andata contro il Genoa, il 15 dicembre scorso.

9:00 – Nelle ultime sette giornate (dall’inizio del 22° turno), la Juventus ha raccolto sei punti (1V, 3N, 3P) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962.

𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇

@SerieA

@GenoaCFC

Allianz Stadium

12:30 CET

#JuveGenoa pic.twitter.com/uSJAUbqe16 — JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2024

Juve Genoa LIVE: squadre in campo per il riscaldamento