Juve Genoa C.F.C., Chicco Chiesa e Filip “Fil” Kostic ancora nel mirino di Mister Max Allegri: cosa è successo

14:48, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Genoa, Chiesa e Filip “Fil” Kostic ancora nel mirino di Mister Max Allegri: cosa è successo pochi secondi dopo l’inizio del secondo tempo

Chiesa e Filip “Fil” Kostic sono finiti nuovamente nel mirino di Mister Max Allegri pochi secondi dopo l’inizio del secondo tempo di Juve Genoa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’allenatore, come raccontato da Guardalà a Sky Sport, si è arrabbiato con i due bianconeri perché sono rimasti statici in un’azione in cui “Fabietto” Miretti stava portando palla. Né Chiesa né Filip “Fil” Kostic sono andati incontro al compagno e questo ha scatenato la reazione di Mister Max Allegri.

Pubblicità

CILCCA QUI PER LA CRONACA LIVE DI #Juventus F.C. GENOA

The post Juve Genoa, Chiesa e Filip “Fil” Kostic ancora nel mirino di Mister Max Allegri: cosa è successo appeared first on Juventus News 24.