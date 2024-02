Juve Frosinone, la pazza esultanza di Giovannino Vlahovic dopo “la rete” nel finale- NEWS

20:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Frosinone, curiosa esultanza di Dusan Giovannino Vlahovic dopo il gol nei minuti finali di Rugani. Ecco il video sui social – VIDEO

Momenti di assoluta ‘pazzia‘ oggi allo Stadium dopo il gol di Daniele Rugani nei minuti finali di Juve Frosinone. Oltre allo stadio, che è esploso dopo il gol, anche in campo non è mancata la felicità: Dusan Giovannino Vlahovic, infatti, è stato autore di un’esultanza incredibile dopo la rete del 3-2. Il video:

UN PAZZO SCATENATO DUSAN pic.twitter.com/ShWRSkieqD — RiD ThE RoCk (@RidTheRock) February 25, 2024

