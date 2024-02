Juve Frosinone, la moviola dei quotidiani: Rapuano bocciato ancora una volta. Quei falli…

09:47, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Frosinone, l’analisi della moviola da parte dei giornali: ennesima bocciatura stagionale per l’arbitro Rapuano

I giornali oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Juve e Frosinone, decretando la totale bocciatura dell’arbitro Rapuano, in cui non si sa cosa ci veda Rocchi.

Mancano quattro gialli, tre all’indirizzo di giocatori bianconeri (Cambiaso, McKennie e Giovannino Vlahovic) e uno per Mazzitelli clamorosamente non visto. Riesce almeno a vederci giusto sui gol: regolare sia il primo di Dusan che quello partita di Rugani.

