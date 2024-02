Juve Frosinone, i voti dei quotidiani: Giovannino Vlahovic e Weston “MAC” McKennie dominano, che delusione Chicco Chiesa!

09:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Frosinone, le pagelle dei giornali dopo il match vinto dai bianconeri contro i ciociari: i giudizi del giorno dopo

I giornali oggi in edicola analizzano la vittoria della Juve contro il Frosinone, anche tramite l’ausilio delle pagelle. Lodi inevitabili per Giovannino Vlahovic e McKennie, assoluti trascinatori bianconeri per questi tre punti di importanza capitale.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Flop, invece, Federico Chiesa: non punge, poche iniziative personali e la sensazione di essere un corpo estraneo a questa squadra. Male anche Kostic, ma quello ormai non sembra più essere una novità.

Pubblicità

The post Juve Frosinone, le pagelle dei giornali: Giovannino Vlahovic e McKennie dominano, che delusione Chiesa! appeared first on Juventus News 24.