Juve Frosinone, i bianconeri ricordano la perla di Il Mago Yldiz all’andata – NEWS

23:02, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Frosinone, manca sempre meno al match di domani allo Stadium: ecco le foto sui social bianconeri – FOTO

La Juventus sui social ricorda la sfida contro il Frosinone dell’andata, in attesa del lunch match di domani allo Stadium. Ecco le foto della perla di Kenan il Mago Yldiz all’andata sul profilo X dei bianconeri:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

| L’ultima sfida in trasferta la ricordiamo ancora #JuveFrosinone pic.twitter.com/SVXNWWBEHA — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

«L’ultima sfida in trasferta la ricordiamo ancora», ha scritto il club bianconero sui social.

Pubblicità

The post Juve Frosinone, i bianconeri ricordano la perla di il Mago Yldiz all’andata – FOTO appeared first on Juventus News 24.